Нохрина -- Васса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Нохрин Поликарп Степанович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Нохрина Вера Поликарповна
Отец ребёнка: Нохрин Поликарп Степанович
Рождение ребёнка
26.01.1906
Дочь: Нохрина Татьяна Поликарповна
Отец ребёнка: Нохрин Поликарп Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно