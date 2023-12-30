Нохрина -- Васса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нохрина -- Васса Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Нохрин Петр Поликарпович

Отец ребёнка: Нохрин Поликарп Степанович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Нохрина Вера Поликарповна

Отец ребёнка: Нохрин Поликарп Степанович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.01.1906

Дочь: Нохрина Татьяна Поликарповна

Отец ребёнка: Нохрин Поликарп Степанович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нохрин Поликарп Степанович

Смерть
Неизвестно
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