Школдина -- Гликерия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Школдина -- Гликерия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1873

Сын: Школдин Семен Николаевич

Отец ребёнка: Школдин Николай Панфилович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.05.1875

Дочь: Школдина Елена Николаевна

Отец ребёнка: Школдин Николай Панфилович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.06.1877

Сын: Школдин Мефодий Николаевич

Отец ребёнка: Школдин Николай Панфилович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Школдин Николай Панфилович

Смерть
Неизвестно
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