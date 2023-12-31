Школдина -- Гликерия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1873
Отец ребёнка: Школдин Николай Панфилович
Рождение ребёнка
16.05.1875
Дочь: Школдина Елена Николаевна
Отец ребёнка: Школдин Николай Панфилович
Рождение ребёнка
13.06.1877
Сын: Школдин Мефодий Николаевич
Отец ребёнка: Школдин Николай Панфилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно