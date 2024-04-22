Школдин Николай Панфилович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Школдин Панфилов
Рождение ребёнка
15.08.1873
Мать ребёнка: Школдина -- Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
16.05.1875
Дочь: Школдина Елена Николаевна
Мать ребёнка: Школдина -- Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
13.06.1877
Сын: Школдин Мефодий Николаевич
Мать ребёнка: Школдина -- Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Нохрина Васса Николаевна
Мать ребёнка: Школдина -- Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
08.07.1881
Сын: Школдин Прокопий Николаевич
Мать ребёнка: Школдина -- Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
27.07.1895
Сын: Школдин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Школдина -- Матрена Никитична
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно