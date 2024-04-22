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Школдин Николай Панфилович

Место рождения

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Школдин Панфилов

Мать: не указана

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.08.1873

Сын: Школдин Семен Николаевич

Мать ребёнка: Школдина -- Гликерия Ивановна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.05.1875

Дочь: Школдина Елена Николаевна

Мать ребёнка: Школдина -- Гликерия Ивановна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.06.1877

Сын: Школдин Мефодий Николаевич

Мать ребёнка: Школдина -- Гликерия Ивановна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Нохрина Васса Николаевна

Мать ребёнка: Школдина -- Гликерия Ивановна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.07.1881

Сын: Школдин Прокопий Николаевич

Мать ребёнка: Школдина -- Гликерия Ивановна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.07.1895

Сын: Школдин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Школдина -- Матрена Никитична

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Школдина -- Матрена Никитична

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Школдина -- Гликерия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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