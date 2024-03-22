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Борис Иванов

Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.07.1873

Дата смерти

09.03.1895

Пол

Мужской

Отец

1842 г.р.

Мать

1843 г.р.

Жена

1874 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1873

Отец: Иван Павлов

Мать: Мария Петрова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.06.1891

Жена: Афанасия Ермолаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.10.1892

Дочь: Анна Борисова

Мать ребёнка: Афанасия Ермолаева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
09.03.1895
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от воспаления лёгких
Рождение ребёнка
27.05.1895

Сын: Нил Борисов

Мать ребёнка: Афанасия Ермолаева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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