Борис Иванов
Место рождения
Дата рождения20.07.1873
Дата смерти09.03.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1873
Отец: Иван Павлов
Мать: Мария Петрова
Бракосочетание
10.06.1891
Жена: Афанасия Ермолаева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.10.1892
Дочь: Анна Борисова
Мать ребёнка: Афанасия Ермолаева
Смерть
09.03.1895
Причина смерти: от воспаления лёгких
Рождение ребёнка
27.05.1895
Сын: Нил Борисов
Мать ребёнка: Афанасия Ермолаева