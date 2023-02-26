Мария Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

24.07.1886

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1860

Дочь: Фёкла Иванова

Отец ребёнка: Иван Павлов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.07.1873

Сын: Борис Иванов

Отец ребёнка: Иван Павлов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.12.1875

Сын: Даниил Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Павлов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.07.1877

Сын: Илья Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Павлов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.12.1877

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Павлов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1880

Сын: Александр Иванов

Отец ребёнка: Иван Павлов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.10.1883

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Иван Павлов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
24.07.1886
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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