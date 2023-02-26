Мария Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти24.07.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.09.1860
Дочь: Фёкла Иванова
Отец ребёнка: Иван Павлов
Рождение ребёнка
20.07.1873
Сын: Борис Иванов
Отец ребёнка: Иван Павлов
Рождение ребёнка
02.12.1875
Сын: Даниил Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Павлов
Рождение ребёнка
14.07.1877
Сын: Илья Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Павлов
Рождение ребёнка
10.12.1877
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Павлов
Рождение ребёнка
24.08.1880
Сын: Александр Иванов
Отец ребёнка: Иван Павлов
Рождение ребёнка
07.10.1883
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Иван Павлов
Смерть
24.07.1886