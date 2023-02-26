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Афанасия Ермолаева

Место рождения

д.Дедовские Новосельцы Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Ермолай

Мать: ?

д.Дедовские Новосельцы Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.06.1891

Муж: Борис Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.10.1892

Дочь: Анна Борисова

Отец ребёнка: Борис Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.05.1895

Сын: Нил Борисов

Отец ребёнка: Борис Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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