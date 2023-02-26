Афанасия Ермолаева
Место рожденияд.Дедовские Новосельцы Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1874
д.Дедовские Новосельцы Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.06.1891
Муж: Борис Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.10.1892
Дочь: Анна Борисова
Отец ребёнка: Борис Иванов
Рождение ребёнка
27.05.1895
Сын: Нил Борисов
Отец ребёнка: Борис Иванов
Смерть
Неизвестно