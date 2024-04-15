Гужева Настасья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гужева Настасья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Аксинья Прокопьевна

Отец ребёнка: Гужев Прокопий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Феодосия Прокопьевна

Отец ребёнка: Гужев Прокопий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Гужев Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Гужев Прокопий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Палагея Прокопьевна

Отец ребёнка: Гужев Прокопий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1838

Сын: Гужев Тарас Прокопьевич

Отец ребёнка: Гужев Прокопий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1842

Сын: Гужев Андрей Прокопьевич

Отец ребёнка: Гужев Прокопий Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гужев Прокопий Лаврентьевич

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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