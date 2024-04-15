Гужева Настасья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Аксинья Прокопьевна
Отец ребёнка: Гужев Прокопий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Феодосия Прокопьевна
Отец ребёнка: Гужев Прокопий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Гужев Прокопий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Палагея Прокопьевна
Отец ребёнка: Гужев Прокопий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Гужев Прокопий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Гужев Прокопий Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно