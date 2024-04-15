Нохрин Иван Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Нохрин Евдоким
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Нохрина Домна Ивановна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Палагея Ивановна
Мать ребёнка: Нохрина Домна Ивановна
Место жительства
С 1795
Прибыли в Яркуль между 1782 и 1795 из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Чуркиной
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Нохрина Домна Ивановна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Нохрин Иван Иванович
Мать ребёнка: Нохрина Домна Ивановна
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Нохрина Домна Ивановна
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Нохрина Домна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нохрина Домна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1845