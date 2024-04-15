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Нохрин Иван Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Нохрин Евдоким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Нохрина Домна Ивановна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Палагея Ивановна

Мать ребёнка: Нохрина Домна Ивановна

Место жительства
С 1795
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Прибыли в Яркуль между 1782 и 1795 из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Чуркиной
Рождение ребёнка
1801

Сын: Нохрин Прокопий Иванович

Мать ребёнка: Нохрина Домна Ивановна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Нохрин Иван Иванович

Мать ребёнка: Нохрина Домна Ивановна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Нохрин Федор Иванович

Мать ребёнка: Нохрина Домна Ивановна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Нохрин Николай Иванович

Мать ребёнка: Нохрина Домна Ивановна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нохрина Домна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1845
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