Гужев Тарас Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Место жительства
С 10.10.1852
Лепокурово, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Томской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 перечислены из Мальково в сей же волости деревню Лепокурову
Место жительства
До 10.10.1852
По указу Томской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 перечислены из Мальково в сей же волости деревню Лепокурову
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно