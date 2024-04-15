Гужев Прокопий Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Гужов Лаврентий Максимович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Аксинья Прокопьевна
Мать ребёнка: Гужева Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Феодосия Прокопьевна
Мать ребёнка: Гужева Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Гужева Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Палагея Прокопьевна
Мать ребёнка: Гужева Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Гужева Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Гужева Настасья Ивановна
Место жительства
С 10.10.1852
Лепокурово, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Томской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 перечислены из Мальково в сей же волости деревню Лепокурову
Место жительства
До 10.10.1852
По указу Томской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 перечислены из Мальково в сей же волости деревню Лепокурову
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гужева Настасья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно