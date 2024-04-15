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Гужев Прокопий Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Гужов Лаврентий Максимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Аксинья Прокопьевна

Мать ребёнка: Гужева Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Феодосия Прокопьевна

Мать ребёнка: Гужева Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Гужев Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: Гужева Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Палагея Прокопьевна

Мать ребёнка: Гужева Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Гужев Тарас Прокопьевич

Мать ребёнка: Гужева Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Гужев Андрей Прокопьевич

Мать ребёнка: Гужева Настасья Ивановна

Место жительства
С 10.10.1852
Лепокурово, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Томской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 перечислены из Мальково в сей же волости деревню Лепокурову
Место жительства
До 10.10.1852
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Томской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 перечислены из Мальково в сей же волости деревню Лепокурову
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гужева Настасья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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