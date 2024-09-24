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Евдокея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Между 1755 и 1763

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Дер.Со… Переславль-Залесского Даниловского монастыря
Бракосочетание
11.11.1744 ст.

Муж: Григорий (младший) Семенович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 7. Метрическая книга церквей Переславской епархии: Переслав... Показать все
Рождение ребёнка
01.06.1746 ст.

Дочь: Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий (младший) Семенович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сёл Переславского у. за 1746 г. Метрическая книга церкви с.Вашка Переславского у. за 1744 г. Лл. Фонд № 1200. Оп.4. Д. 16 Кол-во листов: 213 Даты документов: Р... Показать все
Рождение ребёнка
1748

Сын: Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий (младший) Семенович

Упоминание
1750
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1750 возраст - 30 лет, муж - Григорий, 29 лет 23 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во листов: ... Показать все
Рождение ребёнка
01.08.1753 ст.

Сын: Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий (младший) Семенович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Источник: ГАЯО Метрические книги церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1753 г. Фонд № 1200. Оп.4. Д. 26 Кол-во листов: 482 Даты документов: Раздел описи: 1753 стр. 69
Упоминание
1755
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1755 возраст - 34 года, муж - Григорий Петрович, 33 года 23 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол... Показать все
Смерть
Между 1755 и 1763
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Евдокея / Авдотья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий (младший) Семенович

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