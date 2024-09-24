Евдокея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиМежду 1755 и 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Дер.Со… Переславль-Залесского Даниловского монастыря
Бракосочетание
11.11.1744 ст.
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 7. Метрическая книга церквей Переславской епархии: Переслав... Показать все
Рождение ребёнка
01.06.1746 ст.
Дочь: Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий (младший) Семенович
Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сёл Переславского у. за 1746 г. Метрическая книга церкви с.Вашка Переславского у. за 1744 г. Лл. Фонд № 1200. Оп.4. Д. 16 Кол-во листов: 213 Даты документов: Р... Показать все
Рождение ребёнка
1748
Сын: Максим Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий (младший) Семенович
Упоминание
1750
В ИР 1750 возраст - 30 лет, муж - Григорий, 29 лет 23 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во листов: ... Показать все
Рождение ребёнка
01.08.1753 ст.
Сын: Максим Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий (младший) Семенович
Источник: ГАЯО Метрические книги церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1753 г. Фонд № 1200. Оп.4. Д. 26 Кол-во листов: 482 Даты документов: Раздел описи: 1753 стр. 69
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 34 года, муж - Григорий Петрович, 33 года 23 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол... Показать все
Смерть
Между 1755 и 1763
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Евдокея / Авдотья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий (младший) Семенович