Евдокея / Авдотья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти1767
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Григорий (младший) Семенович
Мать: Евдокея Ивановна
Смерть
1767
Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 7 причина выбытия - умерла в 1767 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Ши... Показать все