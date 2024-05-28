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Евдокея / Авдотья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

1767

Пол

Женский

Отец

1721 г.р.

Мать

1720 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Григорий (младший) Семенович

Мать: Евдокея Ивановна

Смерть
1767
Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 7 причина выбытия - умерла в 1767 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Ши... Показать все

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