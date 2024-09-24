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Марфа Григорьевна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

01.06.1746 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1721 г.р.

Мать

1720 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1746 ст.

Отец: Григорий (младший) Семенович

Мать: Евдокея Ивановна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сёл Переславского у. за 1746 г. Метрическая книга церкви с.Вашка Переславского у. за 1744 г. Лл. Фонд № 1200. Оп.4. Д. 16 Кол-во листов: 213 Даты документов: Р... Показать все
Упоминание
1750
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1750 возраст - 5 23 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во листов: 928 Даты документов: Раздел о... Показать все
Упоминание
1755
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1755 возраст - 9 23 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 824 Даты документов: Раздел ... Показать все
Бракосочетание
Между 1763 и 1782

Муж: Неизвестно

Чернецкая, Переславский (Переяславский) уезд, Владимирская губерния
Упоминание
1782
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 15 причина выбытия - выдана в замужество в дер.Чернецкую что на щахе Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государстве... Показать все
Смерть
Неизвестно

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