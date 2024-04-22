Папурина Фекла Каллистратовна
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти18.06.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Бракосочетание
Около 1860
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Корегина Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Папурин Никифор Петрович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Папурин Константин Никифорович
Отец ребёнка: Папурин Никифор Петрович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Осокина Александра Никифоровна
Отец ребёнка: Папурин Никифор Петрович
Место жительства
1904
В исповедной 1904 года указан возраст 59 лет (1845 г.р.), что не соответствует возрасту в метрике о смерти.
Место жительства
1917
Малая Архангельская, 18. В списках избирателей 1917 года отчество записано как Елистратовна.
Смерть
18.06.1918
Иоанно-Богословская церковь. Крестьянка Грязовецкого уезда Гаврильцовской волости деревни Княгинина, 81 год, от водянки. Похоронена на Лазаревсеом городском кладбище.