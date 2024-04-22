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Папурина Фекла Каллистратовна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

18.06.1918

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1860

Муж: Папурин Никифор Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Корегина Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Папурин Никифор Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Папурин Константин Никифорович

Отец ребёнка: Папурин Никифор Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Осокина Александра Никифоровна

Отец ребёнка: Папурин Никифор Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
1904
Вологда, город Вологда, Вологодская область
В исповедной 1904 года указан возраст 59 лет (1845 г.р.), что не соответствует возрасту в метрике о смерти.
Место жительства
1917
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Малая Архангельская, 18. В списках избирателей 1917 года отчество записано как Елистратовна.
Смерть
18.06.1918
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Иоанно-Богословская церковь. Крестьянка Грязовецкого уезда Гаврильцовской волости деревни Княгинина, 81 год, от водянки. Похоронена на Лазаревсеом городском кладбище.
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