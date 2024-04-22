Осокина (Папурина) Александра Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Бракосочетание
1904
Место жительства
1904
В исповедной 1904 занесена, а затем перечеркнута.
Рождение ребёнка
03.05.1910 ст.
Дочь: Осокина Мария Петровна
Отец ребёнка: Осокин Петр Доримедонтович
Иоанно-Богословская церковь. Восприемник: дочь Вологодского мещанина Ивана Алексеева Корегина Мария Иванова Корегина.
Рождение ребёнка
05.02.1913 ст.
Отец ребёнка: Осокин Петр Доримедонтович
Покровская Козленская церковь Вологды. Восприемник: крестьянин тех же уезда и волости, деревни Княгинина Константин Никифоров Папурин.
Смерть
Неизвестно