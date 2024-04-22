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Осокина (Папурина) Александра Никифоровна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Папурин Никифор Петрович

Мать: Папурина Фекла Каллистратовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
1904

Муж: Осокин Петр Доримедонтович

Место жительства
1904
Вологда, город Вологда, Вологодская область
В исповедной 1904 занесена, а затем перечеркнута.
Рождение ребёнка
03.05.1910 ст.

Дочь: Осокина Мария Петровна

Отец ребёнка: Осокин Петр Доримедонтович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Иоанно-Богословская церковь. Восприемник: дочь Вологодского мещанина Ивана Алексеева Корегина Мария Иванова Корегина.
Рождение ребёнка
05.02.1913 ст.

Сын: Осокин Николай Петрович

Отец ребёнка: Осокин Петр Доримедонтович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Покровская Козленская церковь Вологды. Восприемник: крестьянин тех же уезда и волости, деревни Княгинина Константин Никифоров Папурин.
Смерть
Неизвестно
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