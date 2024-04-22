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Осокин Петр Доримедонтович

Место рождения

Катунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Катунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Крестьянский сын Грязовецкого уезда, Гаврильцевской волости, деревни Катунина.
Бракосочетание
1904

Жена: Осокина Александра Никифоровна

Рождение ребёнка
03.05.1910 ст.

Дочь: Осокина Мария Петровна

Мать ребёнка: Осокина Александра Никифоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Иоанно-Богословская церковь. Восприемник: дочь Вологодского мещанина Ивана Алексеева Корегина Мария Иванова Корегина.
Рождение ребёнка
05.02.1913 ст.

Сын: Осокин Николай Петрович

Мать ребёнка: Осокина Александра Никифоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Покровская Козленская церковь Вологды. Восприемник: крестьянин тех же уезда и волости, деревни Княгинина Константин Никифоров Папурин.
Смерть
Неизвестно
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