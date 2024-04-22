Осокин Петр Доримедонтович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1885
Крестьянский сын Грязовецкого уезда, Гаврильцевской волости, деревни Катунина.
Бракосочетание
1904
Рождение ребёнка
03.05.1910 ст.
Дочь: Осокина Мария Петровна
Мать ребёнка: Осокина Александра Никифоровна
Иоанно-Богословская церковь. Восприемник: дочь Вологодского мещанина Ивана Алексеева Корегина Мария Иванова Корегина.
Рождение ребёнка
05.02.1913 ст.
Мать ребёнка: Осокина Александра Никифоровна
Покровская Козленская церковь Вологды. Восприемник: крестьянин тех же уезда и волости, деревни Княгинина Константин Никифоров Папурин.
Смерть
Неизвестно