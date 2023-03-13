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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе наделов в имении помещицы Е. В. Лениной крестьянами Грязовецкого уезда Гаврильцевской вол. д. Капунино. 1881–1884 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фон Показать все
Дело по прошению кретьян Грязовецкого уезда Гаврильцевской вол. д. Катунино Щекотуровых об освобождении их от наказания розгами. 1889 г. // Гос. архив Вологодской области Показать все
Дело о привлечении к ответственности крестьянина Щекотурова деревни Катунина Гаврильцевской волости Грязовецкого уезда за самовольную уборку хлеба с чужого поля. 1908 г. Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Катунина Гаврильцевской волости Грязовецкого уезда И. В. Шекотурова на действия должностных лиц по взысканию с жалобщика недоимки выкупных Показать все
Дело по прошению запасного рядового из дер. Катунино Гаврильцевской волости Щекотурова, жалующегося на решение Ростиловского волостного суда по делу о захвате им сена, хл Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Капунино Гаврильцевской волости Щекотурова Василия на медлительность земского начальника 2 участка Грязовецкого уезда в разрешении дела о Показать все
Дело по ходатайству крестьян дер. Катунино Гаврильцевской волости о выдаче посевной и продовольственной ссуды. 1913 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1 Показать все
Дело по ходатайству крестьян дер. Катунино Гаврильцевской волости о выдаче посевной и продовольственной ссуды. 1913 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2809Катунино, д. вл.при р. Лосте.3136135142
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
Д. Катунино17Дмитр. Фед. Резанов2738
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
488. Катунина, деревня бывшая владельческая, дворов 10, жителей 65, красильный завод
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
121Катунино1-е Катунин.бывшие помещичьи194858
122Катунино2-е Катунин.бывшие помещичьи153535
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Катунино3413140деревняРусские266670136
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Катунино (колхоз) 569деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 13 км. Летнее: —.Зимнее: 13 км. Летнее: —.2626
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
247698Катунинодеревня59°09'с.ш.40°05'в.д.O-37-033
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620468176д Катунинодеревня