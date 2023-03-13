деревня Катунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Катунино

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе наделов в имении помещицы Е. В. Лениной крестьянами Грязовецкого уезда Гаврильцевской вол. д. Капунино. 1881–1884 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фон Показать все
Дело по прошению кретьян Грязовецкого уезда Гаврильцевской вол. д. Катунино Щекотуровых об освобождении их от наказания розгами. 1889 г. // Гос. архив Вологодской области Показать все
Дело о привлечении к ответственности крестьянина Щекотурова деревни Катунина Гаврильцевской волости Грязовецкого уезда за самовольную уборку хлеба с чужого поля. 1908 г. Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Катунина Гаврильцевской волости Грязовецкого уезда И. В. Шекотурова на действия должностных лиц по взысканию с жалобщика недоимки выкупных Показать все
Дело по прошению запасного рядового из дер. Катунино Гаврильцевской волости Щекотурова, жалующегося на решение Ростиловского волостного суда по делу о захвате им сена, хл Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Капунино Гаврильцевской волости Щекотурова Василия на медлительность земского начальника 2 участка Грязовецкого уезда в разрешении дела о Показать все
Дело по ходатайству крестьян дер. Катунино Гаврильцевской волости о выдаче посевной и продовольственной ссуды. 1913 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1 Показать все
Дело по ходатайству крестьян дер. Катунино Гаврильцевской волости о выдаче посевной и продовольственной ссуды. 1913 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
2809Катунино, д. вл.при р. Лосте.3136135142

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
Д. Катунино17Дмитр. Фед. Резанов2738

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд, Гаврильцовская волость
488. Катунина, деревня бывшая владельческая, дворов 10, жителей 65, красильный завод

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Гаврильцевская волость
121Катунино1-е Катунин.бывшие помещичьи194858
122Катунино2-е Катунин.бывшие помещичьи153535

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Шепяковская волость
Катунино3413140деревняРусские266670136

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вологодский район, Гаврильцевский сельсовет
Катунино (колхоз) 569деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 13 км. Летнее: —.Зимнее: 13 км. Летнее: —.2626

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
247698Катунинодеревня59°09'с.ш.40°05'в.д.O-37-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Подлесное сельское поселение
19620468176д Катунинодеревня

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