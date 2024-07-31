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Стародубцев Ефим

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Стародубцев Петр

Мать: (Стародубцева) Дарья

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародубцева Аксинья Андреевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Стародубцев Казьма

Мать ребёнка: Стародубцева Аксинья Андреевна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Стародубцева) Наталья

Мать ребёнка: Стародубцева Аксинья Андреевна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Стародубцева) Наталья (?)

Мать ребёнка: Стародубцева Аксинья Андреевна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Стародубцева) Надежда

Мать ребёнка: Стародубцева Аксинья Андреевна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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