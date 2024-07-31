Стародубцев Ефим
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Стародубцев Петр
Мать: (Стародубцева) Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Сын: Стародубцев Казьма
Мать ребёнка: Стародубцева Аксинья Андреевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Стародубцева) Наталья
Мать ребёнка: Стародубцева Аксинья Андреевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Стародубцева) Наталья (?)
Мать ребёнка: Стародубцева Аксинья Андреевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Стародубцева) Надежда
Мать ребёнка: Стародубцева Аксинья Андреевна
Смерть
Неизвестно