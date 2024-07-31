Стародубцева Аксинья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стародубцев Ефим
Рождение ребёнка
1847
Сын: Стародубцев Казьма
Отец ребёнка: Стародубцев Ефим
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Стародубцева) Наталья
Отец ребёнка: Стародубцев Ефим
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Стародубцева) Наталья (?)
Отец ребёнка: Стародубцев Ефим
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Стародубцева) Надежда
Отец ребёнка: Стародубцев Ефим
Смерть
Неизвестно