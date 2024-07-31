Стародубцева Аксинья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцева Аксинья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародубцев Ефим

Рождение ребёнка
1847

Сын: Стародубцев Казьма

Отец ребёнка: Стародубцев Ефим

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Стародубцева) Наталья

Отец ребёнка: Стародубцев Ефим

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Стародубцева) Наталья (?)

Отец ребёнка: Стародубцев Ефим

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Стародубцева) Надежда

Отец ребёнка: Стародубцев Ефим

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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