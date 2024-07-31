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Стародубцев Петр

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Стародубцев Евсей

Мать: Стародубцева (Мухина) Хрестина Анисимовна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Стародубцева) Дарья

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Стародубцева) Прасковья

Мать ребёнка: (Стародубцева) Дарья

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Стародубцев Ефим

Мать ребёнка: (Стародубцева) Дарья

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Стародубцев Георгий

Мать ребёнка: (Стародубцева) Дарья

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
1840
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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