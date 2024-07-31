Стародубцев Петр
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Стародубцева) Дарья
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Стародубцева) Прасковья
Мать ребёнка: (Стародубцева) Дарья
Рождение ребёнка
1821
Сын: Стародубцев Ефим
Мать ребёнка: (Стародубцева) Дарья
Рождение ребёнка
1827
Сын: Стародубцев Георгий
Мать ребёнка: (Стародубцева) Дарья
Смерть
1840