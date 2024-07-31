Стародубцева (Мухина) Хрестина Анисимовна
Место рожденияФатеж
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стародубцев Евсей
Рождение ребёнка
1794
Сын: Стародубцев Петр
Отец ребёнка: Стародубцев Евсей
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Стародубцева) Ефросинья
Отец ребёнка: Стародубцев Евсей
Смерть
Неизвестно