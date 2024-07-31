Стародубцева (Мухина) Хрестина Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцева (Мухина) Хрестина Анисимовна

Место рождения

Фатеж

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародубцев Евсей

Рождение ребёнка
1794

Сын: Стародубцев Петр

Отец ребёнка: Стародубцев Евсей

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Стародубцева) Ефросинья

Отец ребёнка: Стародубцев Евсей

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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