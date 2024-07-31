(Стародубцева) Дарья
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стародубцев Петр
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Стародубцева) Прасковья
Отец ребёнка: Стародубцев Петр
Рождение ребёнка
1821
Сын: Стародубцев Ефим
Отец ребёнка: Стародубцев Петр
Рождение ребёнка
1827
Сын: Стародубцев Георгий
Отец ребёнка: Стародубцев Петр
Смерть
Неизвестно