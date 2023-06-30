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Панкратов Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Панкратов Михаил Петрович

Мать ребёнка: не указана

Задняя, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисимова Акулина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Задняя, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: не указана

Задняя, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия? Петровна

Мать ребёнка: не указана

Задняя, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкратов Егор Петрович

Мать ребёнка: не указана

Задняя, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкратов Василий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Задняя, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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