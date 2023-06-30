Панкратов Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1860
Сын: Панкратов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисимова Акулина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия? Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панкратов Василий Петрович
Смерть
Неизвестно