Панкратов Василий Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Панкратов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ??? Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панкратов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панкратов Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панкратов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панкратов Петр Васильевич
Смерть
Неизвестно