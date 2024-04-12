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Панкратов Василий Петрович

Место рождения

Задняя, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панкратов Петр Васильевич

Мать: не указана

Задняя, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ??? Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Задняя, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкратов Петр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Задняя, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкратов ??? Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Задняя, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкратов Матвей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Задняя, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкратов Павел Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Задняя, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкратов Петр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Задняя, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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