Панкратов Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти1900
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Панкратов Петр Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Дроздова Таисия Михайловна
Мать ребёнка: Панкратова Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
1894 ст.
Сын: Панкратов Петр Михайлович
Мать ребёнка: Панкратова Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Кокоткова Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Панкратова Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Панкратов Илья Михайлович
Мать ребёнка: Панкратова Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Панкратова Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карельская Анисия Михайловна
Мать ребёнка: Панкратова Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федотова Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Панкратова Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пальмина Мария Михайловна
Мать ребёнка: Панкратова Прасковья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
объездчик по охране государственных и таежных лесов
Смерть
1900