Панкратов Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанкратов Михаил Петрович

Панкратов Михаил Петрович

Место рождения

Задняя, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

1900

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Панкратов Петр Васильевич

Мать: не указана

Задняя, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Дроздова Таисия Михайловна

Мать ребёнка: Панкратова Прасковья Степановна

Задняя, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1894 ст.

Сын: Панкратов Петр Михайлович

Мать ребёнка: Панкратова Прасковья Степановна

Задняя, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Кокоткова Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Панкратова Прасковья Степановна

Задняя, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Панкратов Илья Михайлович

Мать ребёнка: Панкратова Прасковья Степановна

Задняя, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Панкратова Прасковья Степановна

Задняя, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карельская Анисия Михайловна

Мать ребёнка: Панкратова Прасковья Степановна

Задняя, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федотова Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Панкратова Прасковья Степановна

Задняя, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пальмина Мария Михайловна

Мать ребёнка: Панкратова Прасковья Степановна

Задняя, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панкратова Прасковья Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
объездчик по охране государственных и таежных лесов
Смерть
1900