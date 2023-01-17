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Прокопов Михаил Лявонович

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Место рождения

Никитиничи, Шкловский район, Могилёвская область

Дата рождения

08.?.1928

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.?.1928

Отец: Прокопов Лявон

Мать: не указана

Никитиничи, Шкловский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
21.09.1958

Сын: Прокопов Валерий Михайлович

Мать ребёнка: Прокопова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Прокопова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Прокопова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блахотина Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Прокопова Татьяна Васильевна

Смерть
2005
Левки, Оршанский район, Витебская область
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