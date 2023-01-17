Прокопов Михаил Лявонович
Место рождения
Дата рождения08.?.1928
Дата смерти2005
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.?.1928
Отец: Прокопов Лявон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1958
Сын: Прокопов Валерий Михайлович
Мать ребёнка: Прокопова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Прокопова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Прокопова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блахотина Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Прокопова Татьяна Васильевна
Смерть
2005
Левки, Оршанский район, Витебская область