деревня Никитиничи, Шкловский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Никитиничи

Шкловский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Копысский уезд
Им. Никитичи32Анна Мих. Менжинская1461045

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Шкловский район, Словенский сельсовет
д Никитиничи59

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Шкловский район, Словенский сельсовет
д. Никитиничи74

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