Прокопова (Малахова) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1958
Сын: Прокопов Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Прокопов Михаил Лявонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блахотина Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Прокопов Михаил Лявонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Прокопов Михаил Лявонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Прокопов Михаил Лявонович
Смерть
Неизвестно
Левки, Оршанский район, Витебская область