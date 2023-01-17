Прокопова (Малахова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопова (Малахова) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Сапроньки, Шкловский район, Могилёвская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сапроньки, Шкловский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
21.09.1958

Сын: Прокопов Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Прокопов Михаил Лявонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блахотина Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Прокопов Михаил Лявонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Прокопов Михаил Лявонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Прокопов Михаил Лявонович

Смерть
Неизвестно
Левки, Оршанский район, Витебская область
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