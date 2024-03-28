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Иваненков Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Около 1925

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Иваненков Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1883

Жена: Иваненкова (Авдеева) Евдокия

Рождение ребёнка
1887

Сын: Иваненков Федр

Мать ребёнка: Иваненкова (Авдеева) Евдокия

Рождение ребёнка
01.06.1888

Дочь: (Иваненкова) Феодосия

Мать ребёнка: Иваненкова (Авдеева) Евдокия

Рождение ребёнка
24.06.1900

Сын: Иваненков Иван

Мать ребёнка: Иваненкова (Авдеева) Евдокия

Рождение ребёнка
19.04.1903

Сын: Иваненков Георгий

Мать ребёнка: Иваненкова (Авдеева) Евдокия

крестили 20.04 1903 крестный Зотовской станицы казак Акимов Федосов, крестная казачья женаЕлена Тимофеевна Васильева
Рождение ребёнка
27.06.1905

Дочь: (Иваненкова) Анна

Мать ребёнка: Иваненкова (Авдеева) Евдокия

Смерть
Около 1925

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