Иваненков Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиОколо 1925
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Иваненков Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1883
Рождение ребёнка
1887
Сын: Иваненков Федр
Мать ребёнка: Иваненкова (Авдеева) Евдокия
Рождение ребёнка
01.06.1888
Дочь: (Иваненкова) Феодосия
Мать ребёнка: Иваненкова (Авдеева) Евдокия
Рождение ребёнка
24.06.1900
Сын: Иваненков Иван
Мать ребёнка: Иваненкова (Авдеева) Евдокия
Рождение ребёнка
19.04.1903
Сын: Иваненков Георгий
Мать ребёнка: Иваненкова (Авдеева) Евдокия
крестили 20.04 1903 крестный Зотовской станицы казак Акимов Федосов, крестная казачья женаЕлена Тимофеевна Васильева
Рождение ребёнка
27.06.1905
Дочь: (Иваненкова) Анна
Мать ребёнка: Иваненкова (Авдеева) Евдокия
Смерть
Около 1925