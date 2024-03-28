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(Иваненкова) Феодосия

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Место рождения

слобода Солонки

Дата рождения

01.06.1888

Дата смерти

23.11.1976

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1888

Отец: Иваненков Павел

Мать: Иваненкова (Авдеева) Евдокия

Рождение ребёнка
1910

Сын: Иваненков Кузьма

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
01.05.1912

Дочь: Казаченко (Иваненкова) Платонида

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
1915

Сын: Иваненко Василий

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
13.01.1917

Дочь: Николаева (Иваненко) Лукерья

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
14.07.1930

Сын: Иваненков Юрий

Отец ребёнка: Иван

Смерть
23.11.1976
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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