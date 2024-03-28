(Иваненкова) Феодосия
Место рожденияслобода Солонки
Дата рождения01.06.1888
Дата смерти23.11.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1888
Отец: Иваненков Павел
Рождение ребёнка
1910
Сын: Иваненков Кузьма
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
01.05.1912
Дочь: Казаченко (Иваненкова) Платонида
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
1915
Сын: Иваненко Василий
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
13.01.1917
Дочь: Николаева (Иваненко) Лукерья
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
14.07.1930
Сын: Иваненков Юрий
Отец ребёнка: Иван
Смерть
23.11.1976
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно