Иваненкова (Авдеева) Евдокия
Место рожденияс.Архангельское
Дата рождения1866
Дата смерти25.12.1947
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Авдеев Демьян
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1883
Муж: Иваненков Павел
Рождение ребёнка
1887
Сын: Иваненков Федр
Отец ребёнка: Иваненков Павел
Рождение ребёнка
01.06.1888
Дочь: (Иваненкова) Феодосия
Отец ребёнка: Иваненков Павел
Рождение ребёнка
24.06.1900
Сын: Иваненков Иван
Отец ребёнка: Иваненков Павел
Рождение ребёнка
19.04.1903
Сын: Иваненков Георгий
Отец ребёнка: Иваненков Павел
крестили 20.04 1903 крестный Зотовской станицы казак Акимов Федосов, крестная казачья женаЕлена Тимофеевна Васильева
Рождение ребёнка
27.06.1905
Дочь: (Иваненкова) Анна
Отец ребёнка: Иваненков Павел
Смерть
25.12.1947
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно