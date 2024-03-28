Иваненкова (Авдеева) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иваненкова (Авдеева) Евдокия

Место рождения

с.Архангельское

Дата рождения

1866

Дата смерти

25.12.1947

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Авдеев Демьян

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1883

Муж: Иваненков Павел

Рождение ребёнка
1887

Сын: Иваненков Федр

Отец ребёнка: Иваненков Павел

Рождение ребёнка
01.06.1888

Дочь: (Иваненкова) Феодосия

Отец ребёнка: Иваненков Павел

Рождение ребёнка
24.06.1900

Сын: Иваненков Иван

Отец ребёнка: Иваненков Павел

Рождение ребёнка
19.04.1903

Сын: Иваненков Георгий

Отец ребёнка: Иваненков Павел

крестили 20.04 1903 крестный Зотовской станицы казак Акимов Федосов, крестная казачья женаЕлена Тимофеевна Васильева
Рождение ребёнка
27.06.1905

Дочь: (Иваненкова) Анна

Отец ребёнка: Иваненков Павел

Смерть
25.12.1947
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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