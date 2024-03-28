Иваненков Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИваненков Георгий

Иваненков Георгий

avatar

Место рождения

Солонки

Дата рождения

19.04.1903

Дата смерти

Около 1930

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1903

Отец: Иваненков Павел

Мать: Иваненкова (Авдеева) Евдокия

крестили 20.04 1903 крестный Зотовской станицы казак Акимов Федосов, крестная казачья женаЕлена Тимофеевна Васильева
Бракосочетание
1922

Жена: Иваненкова (Строителева) Пелагея

Рождение ребёнка
01.05.1923

Дочь: Масленникова (Иваненко) Александра

Мать ребёнка: Иваненкова (Строителева) Пелагея

зарегистрировали в слободе Солонка
Смерть
Около 1930
Причина смерти: Воспаление легких
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.