Иваненков Георгий
Место рожденияСолонки
Дата рождения19.04.1903
Дата смертиОколо 1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1903
Отец: Иваненков Павел
крестили 20.04 1903 крестный Зотовской станицы казак Акимов Федосов, крестная казачья женаЕлена Тимофеевна Васильева
Бракосочетание
1922
Рождение ребёнка
01.05.1923
Дочь: Масленникова (Иваненко) Александра
Мать ребёнка: Иваненкова (Строителева) Пелагея
зарегистрировали в слободе Солонка
Смерть
Около 1930
Причина смерти: Воспаление легких
Похороны
Неизвестно