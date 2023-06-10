Зайцев Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Михаил Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайцев (Ефимов) Дмитрий Ефимович

Мать: Матрена Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Алевтина Михайловна

Мать ребёнка: Софья Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Альберт Михайлович

Мать ребёнка: Софья Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Софья Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Галина Михайловна

Мать ребёнка: Софья Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья Константиновна

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