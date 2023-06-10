Зайцев Михаил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Алевтина Михайловна
Мать ребёнка: Софья Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцев Альберт Михайлович
Мать ребёнка: Софья Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Софья Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Галина Михайловна
Мать ребёнка: Софья Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Софья Константиновна