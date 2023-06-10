Зайцев (Ефимов) Дмитрий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефимов Ефим Ефимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Матрена Степанова
Косоротково, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Матрена Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцев Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Матрена Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Клавдия Дмитриевна
Мать ребёнка: Матрена Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Матрена Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Матрена Степанова
Смерть
Неизвестно