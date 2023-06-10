Матрена Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Семен Дмитриевич

Отец ребёнка: Зайцев (Ефимов) Дмитрий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Зайцев (Ефимов) Дмитрий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Клавдия Дмитриевна

Отец ребёнка: Зайцев (Ефимов) Дмитрий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Зайцев (Ефимов) Дмитрий Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев (Ефимов) Дмитрий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Зайцев (Ефимов) Дмитрий Ефимович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Зайцев Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Зайцев (Ефимов) Дмитрий Ефимович

Косоротково, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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