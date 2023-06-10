Матрена Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зайцев (Ефимов) Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Зайцев (Ефимов) Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Клавдия Дмитриевна
Отец ребёнка: Зайцев (Ефимов) Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зайцев (Ефимов) Дмитрий Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Зайцев (Ефимов) Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Зайцев (Ефимов) Дмитрий Ефимович
Косоротково, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно