Софья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софья Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Алевтина Михайловна

Отец ребёнка: Зайцев Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Альберт Михайлович

Отец ребёнка: Зайцев Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Зайцев Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Галина Михайловна

Отец ребёнка: Зайцев Михаил Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Михаил Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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