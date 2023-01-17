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Хлебников Григорий Иванович

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Место рождения

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820 ст.

Отец: Хлебников Иван Андреевич

Мать: Хлебникова Екатерина Маркеловна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
?.12.1839 ст.

Сын: Хлебников Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Хлебникова Пелагея Лукьяновна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
?.11.1844 ст.

Сын: Хлебников Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Хлебникова Пелагея Лукьяновна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
04.07.1848 ст.

Дочь: Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: Хлебникова Пелагея Лукьяновна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлебникова Пелагея Лукьяновна

Смерть
Неизвестно
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