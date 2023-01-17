Хлебников Григорий Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820 ст.
Рождение ребёнка
?.12.1839 ст.
Сын: Хлебников Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Хлебникова Пелагея Лукьяновна
Рождение ребёнка
?.11.1844 ст.
Сын: Хлебников Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Хлебникова Пелагея Лукьяновна
Рождение ребёнка
04.07.1848 ст.
Дочь: Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: Хлебникова Пелагея Лукьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно