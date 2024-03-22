Хлебникова (Чувырина) Пелагея Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлебникова (Чувырина) Пелагея Лукьяновна

Место рождения

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чувырин Лука Ефимович

Мать: не указана

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
?.12.1839 ст.

Сын: Хлебников Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Хлебников Григорий Иванович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
?.11.1844 ст.

Сын: Хлебников Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Хлебников Григорий Иванович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
04.07.1848 ст.

Дочь: Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Хлебников Григорий Иванович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлебников Григорий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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