Хлебникова (Чувырина) Пелагея Лукьяновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чувырин Лука Ефимович
Рождение ребёнка
?.12.1839 ст.
Сын: Хлебников Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Хлебников Григорий Иванович
Рождение ребёнка
?.11.1844 ст.
Сын: Хлебников Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Хлебников Григорий Иванович
Рождение ребёнка
04.07.1848 ст.
Дочь: Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Хлебников Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно