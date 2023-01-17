Хлебников Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1796 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796 ст.
Отец: Хлебников Андрей Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1820 ст.
Сын: Хлебников Григорий Иванович
Мать ребёнка: Хлебникова Екатерина Маркеловна
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Дочь: Ермилова Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Хлебникова Екатерина Маркеловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1825 ст.
Сын: Хлебников Никита Иванович
Мать ребёнка: Хлебникова Екатерина Маркеловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрипина Ивановна
Мать ребёнка: Хлебникова Екатерина Маркеловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлебников Андрей Иванович
Мать ребёнка: Хлебникова Екатерина Маркеловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно