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Хлебников Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1796 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796 ст.

Отец: Хлебников Андрей Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1820 ст.

Сын: Хлебников Григорий Иванович

Мать ребёнка: Хлебникова Екатерина Маркеловна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Дочь: Ермилова Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Хлебникова Екатерина Маркеловна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1825 ст.

Сын: Хлебников Никита Иванович

Мать ребёнка: Хлебникова Екатерина Маркеловна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрипина Ивановна

Мать ребёнка: Хлебникова Екатерина Маркеловна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлебников Андрей Иванович

Мать ребёнка: Хлебникова Екатерина Маркеловна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлебникова Екатерина Маркеловна

Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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