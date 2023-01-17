Хлебникова Екатерина Маркеловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802 ст.
Отец: Маркел Тимофеевич
Мать: Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1820 ст.
Сын: Хлебников Григорий Иванович
Отец ребёнка: Хлебников Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Дочь: Ермилова Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Хлебников Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1825 ст.
Сын: Хлебников Никита Иванович
Отец ребёнка: Хлебников Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Хлебников Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлебников Андрей Иванович
Отец ребёнка: Хлебников Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно