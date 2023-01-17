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Хлебникова Екатерина Маркеловна

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Место рождения

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802 ст.

Отец: Маркел Тимофеевич

Мать: Пелагея Дмитриевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1820 ст.

Сын: Хлебников Григорий Иванович

Отец ребёнка: Хлебников Иван Андреевич

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Дочь: Ермилова Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Хлебников Иван Андреевич

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1825 ст.

Сын: Хлебников Никита Иванович

Отец ребёнка: Хлебников Иван Андреевич

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Хлебников Иван Андреевич

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлебников Андрей Иванович

Отец ребёнка: Хлебников Иван Андреевич

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлебников Иван Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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