Белоусов Роман Тимофеев
Место рожденияд.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.10.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1875
Отец: Белоусов Тимофей Леонов
Мать: Белоусова Дария Лукина
Бракосочетание
05.02.1897
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1897
Мать ребёнка: Белоусова Мелания (Ефимова)
Рождение ребёнка
06.12.1900
Дочь: (Белоусова) Варвара Романова
Мать ребёнка: Белоусова Мелания (Ефимова)
Рождение ребёнка
18.03.1905
Дочь: (Белоусова) Матрона Романова
Мать ребёнка: Белоусова Мелания (Ефимова)
Рождение ребёнка
10.07.1907
Мать ребёнка: Белоусова Мелания (Ефимова)
Рождение ребёнка
27.12.1909
Дочь: (Белоусова) Татьяна Романова
Мать ребёнка: Белоусова Мелания (Ефимова)
Рождение ребёнка
10.02.1912
Дочь: (Белоусова) Мария Романова
Мать ребёнка: Белоусова Мелания (Ефимова)
Рождение ребёнка
1913
Сын: Николай Романов
Мать ребёнка: Белоусова Мелания (Ефимова)
Рождение ребёнка
23.12.1913
Сын: Павел Романов
Мать ребёнка: Белоусова Мелания (Ефимова)
Рождение ребёнка
10.01.1915
Дочь: Нина Романова
Мать ребёнка: Белоусова Мелания (Ефимова)
Смерть
Неизвестно