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Белоусов Роман Тимофеев

Место рождения

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.10.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1875

Отец: Белоусов Тимофей Леонов

Мать: Белоусова Дария Лукина

Бракосочетание
05.02.1897

Жена: Белоусова Мелания (Ефимова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1897

Сын: Белоусов Пётр Романов

Мать ребёнка: Белоусова Мелания (Ефимова)

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.12.1900

Дочь: (Белоусова) Варвара Романова

Мать ребёнка: Белоусова Мелания (Ефимова)

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.03.1905

Дочь: (Белоусова) Матрона Романова

Мать ребёнка: Белоусова Мелания (Ефимова)

Рождение ребёнка
10.07.1907

Сын: Белоусов Илья Романович

Мать ребёнка: Белоусова Мелания (Ефимова)

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.12.1909

Дочь: (Белоусова) Татьяна Романова

Мать ребёнка: Белоусова Мелания (Ефимова)

Рождение ребёнка
10.02.1912

Дочь: (Белоусова) Мария Романова

Мать ребёнка: Белоусова Мелания (Ефимова)

Рождение ребёнка
1913

Сын: Николай Романов

Мать ребёнка: Белоусова Мелания (Ефимова)

Рождение ребёнка
23.12.1913

Сын: Павел Романов

Мать ребёнка: Белоусова Мелания (Ефимова)

Рождение ребёнка
10.01.1915

Дочь: Нина Романова

Мать ребёнка: Белоусова Мелания (Ефимова)

Смерть
Неизвестно

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