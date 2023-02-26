Белоусова Дария Лукина
Место рожденияд.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.03.1854
Дата смерти28.06.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1854
Отец: Лука Прокофьев
Мать: Анастасия Николаева
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.06.1872
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1874
Сын: Ульян Тимофеев
Отец ребёнка: Белоусов Тимофей Леонов
Рождение ребёнка
29.10.1875
Отец ребёнка: Белоусов Тимофей Леонов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.11.1877
Дочь: Екатерина Тимофеева
Отец ребёнка: Белоусов Тимофей Леонов
Рождение ребёнка
04.07.1880
Дочь: Елена Тимофеева
Отец ребёнка: Белоусов Тимофей Леонов
Рождение ребёнка
02.10.1881
Отец ребёнка: Белоусов Тимофей Леонов
Рождение ребёнка
24.03.1884
Дочь: Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Белоусов Тимофей Леонов
Рождение ребёнка
12.06.1886
Сын: Белоусов Арсений Тимофеев
Отец ребёнка: Белоусов Тимофей Леонов
Рождение ребёнка
12.06.1886
Отец ребёнка: Белоусов Тимофей Леонов
Смерть
28.06.1886
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Варвара Тимофеева
Отец ребёнка: Белоусов Тимофей Леонов
Похороны
Неизвестно
на Спасо-Преображенском кладбище