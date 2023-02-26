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Белоусова Дария Лукина

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Место рождения

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.03.1854

Дата смерти

28.06.1886

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1854

Отец: Лука Прокофьев

Мать: Анастасия Николаева

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.06.1872

Муж: Белоусов Тимофей Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1874

Сын: Ульян Тимофеев

Отец ребёнка: Белоусов Тимофей Леонов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.10.1875

Сын: Белоусов Роман Тимофеев

Отец ребёнка: Белоусов Тимофей Леонов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.11.1877

Дочь: Екатерина Тимофеева

Отец ребёнка: Белоусов Тимофей Леонов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.07.1880

Дочь: Елена Тимофеева

Отец ребёнка: Белоусов Тимофей Леонов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1881

Сын: Белоусов Сергей Тимофеев

Отец ребёнка: Белоусов Тимофей Леонов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1884

Дочь: Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Белоусов Тимофей Леонов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1886

Сын: Белоусов Арсений Тимофеев

Отец ребёнка: Белоусов Тимофей Леонов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1886

Сын: Белоусов Пётр Тимофеев

Отец ребёнка: Белоусов Тимофей Леонов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
28.06.1886
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Варвара Тимофеева

Отец ребёнка: Белоусов Тимофей Леонов

Похороны
Неизвестно
на Спасо-Преображенском кладбище
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