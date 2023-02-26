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Белоусова Мелания (Ефимова)

Место рождения

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Акилла Харитонов

Мать: Устина Ефимова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.02.1897

Муж: Белоусов Роман Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1897

Сын: Белоусов Пётр Романов

Отец ребёнка: Белоусов Роман Тимофеев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.12.1900

Дочь: (Белоусова) Варвара Романова

Отец ребёнка: Белоусов Роман Тимофеев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.03.1905

Дочь: (Белоусова) Матрона Романова

Отец ребёнка: Белоусов Роман Тимофеев

Рождение ребёнка
10.07.1907

Сын: Белоусов Илья Романович

Отец ребёнка: Белоусов Роман Тимофеев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.12.1909

Дочь: (Белоусова) Татьяна Романова

Отец ребёнка: Белоусов Роман Тимофеев

Рождение ребёнка
10.02.1912

Дочь: (Белоусова) Мария Романова

Отец ребёнка: Белоусов Роман Тимофеев

Рождение ребёнка
1913

Сын: Николай Романов

Отец ребёнка: Белоусов Роман Тимофеев

Рождение ребёнка
23.12.1913

Сын: Павел Романов

Отец ребёнка: Белоусов Роман Тимофеев

Рождение ребёнка
10.01.1915

Дочь: Нина Романова

Отец ребёнка: Белоусов Роман Тимофеев

Смерть
Неизвестно

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