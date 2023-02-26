Белоусова Мелания (Ефимова)
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Акилла Харитонов
Мать: Устина Ефимова
Бракосочетание
05.02.1897
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1897
Отец ребёнка: Белоусов Роман Тимофеев
Рождение ребёнка
06.12.1900
Дочь: (Белоусова) Варвара Романова
Отец ребёнка: Белоусов Роман Тимофеев
Рождение ребёнка
18.03.1905
Дочь: (Белоусова) Матрона Романова
Отец ребёнка: Белоусов Роман Тимофеев
Рождение ребёнка
10.07.1907
Отец ребёнка: Белоусов Роман Тимофеев
Рождение ребёнка
27.12.1909
Дочь: (Белоусова) Татьяна Романова
Отец ребёнка: Белоусов Роман Тимофеев
Рождение ребёнка
10.02.1912
Дочь: (Белоусова) Мария Романова
Отец ребёнка: Белоусов Роман Тимофеев
Рождение ребёнка
1913
Сын: Николай Романов
Отец ребёнка: Белоусов Роман Тимофеев
Рождение ребёнка
23.12.1913
Сын: Павел Романов
Отец ребёнка: Белоусов Роман Тимофеев
Рождение ребёнка
10.01.1915
Дочь: Нина Романова
Отец ребёнка: Белоусов Роман Тимофеев
Смерть
Неизвестно