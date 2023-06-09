Скоробогатова (Маслова) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоробогатова (Маслова) Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Маслов Дмитрий Петрович

Мать: не указана

Восприемник
19.06.1883 ст.
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Крестила Петра, сына солдата села Коржевок Тимофея Михайловича Лагунова и жены его Феодоры Петровны в Михаило-Архангельской церкви.
Восприемник
07.08.1883 ст.
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Крестила Вассу, дочь крестьянина села Коржевок Михаила Павловича Исаева и жены его Параскевы Александровны в Михаило-Архангельской церкви.
Восприемник
28.06.1887 ст.
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Крестила Марфу, дочь крестьянина села Коржевка Ивана Никитовича Бочкарева и жены его Агриппины Гавриловны в Михаило-Архангельской церкви.
Восприемник
15.08.1887 ст.
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Крестила Ивана, сына крестьянина села Коржевка Егора Александровича Яшина и жены его Матроны Тимофеевны в Михаило-Архангельской церкви.
Восприемник
20.09.1887 ст.
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Крестила Михаила, сына рядового солдата села Коржевка Тимофея Михайловича Лагунова и жены его Феодоры Петровны в Михаило-Архангельской церкви.
Бракосочетание
31.01.1888 ст.

Муж: Скоробогатов Федор Васильевич

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Венчание состоялось в Михаило-Архангельской церкви свидетели со стороны жениха крестьяне села Коржевок: Егор Александрович Яшин и Даниил Данилов Чердаков; свидетели со стороны невесты крестьяне села К... Показать все
Рождение ребёнка
26.01.1889 ст.

Сын: Скоробогатов Василий Федорович

Отец ребёнка: Скоробогатов Федор Васильевич

Восприемник
09.07.1889 ст.
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Крестила Михаила, сына запасного рядового солдата Алексея Васильевича Скоробогатова и жены его Екатерина Сергеевны в Михаило-Архангельской церкви.
Восприемник
06.08.1889 ст.
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Крестила Евдокию дочь крестьянина села Коржевка Даниила Данииловича Чердакова и жены его Марии Александровны в Михаило-Архангельской церкви.
Восприемник
06.08.1889 ст.
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Крестила Евдокию, дочь крестьянина села Коржевка Данила Даниловича Чердакова и жены его Марии Александровны в Михаило-Архангельской церкви.
Восприемник
26.11.1889 ст.
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Крестила Георгия сына крестьянина села Коржевка Григория Ивановича Онина и его жены Евдокии Семеновны в Михаило-Архангельской церкве.
Восприемник
02.11.1890 ст.
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Крестила Матрону дочь крестьянина села Коржевка Михаила Павловича Исайева и жены его Параскевы Александровны в Михаило-Архангельской церкви.
Восприемник
18.11.1890 ст.
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Крестила Екатерину дочь крестьянина Ивана Васильевича Скоробогатова и жены его Евлампии Спиридоновны в Михаило-Архангельской церкви.
Восприемник
19.02.1891 ст.
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Крестила Евдокию, дочь запасного рядового солдата села Коржевка Алексея Васильевича Скоробогатова и жены его Екатерины Сергеевны в Михаило-Архангельской церкви.
Восприемник
19.04.1891 ст.
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Крестила Анну, дочь крестьянина села Коржевка Петра Яковлевича Лагунова и жены его Анастасии Григорьевны в Михаило-Архангельской церкви.
Восприемник
25.07.1893 ст.
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Крестила Василия, сына рядового солдата села Коржевок Алексея Васильевича Скоробогатова и жены его Екатерины Сергеевны в Михаило-Архангельской церкви.
Рождение ребёнка
22.04.1894 ст.

Сын: Скоробогатов Василий Федорович

Отец ребёнка: Скоробогатов Федор Васильевич

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1896 ст.

Сын: Скоробогатов Степан Федорович

Отец ребёнка: Скоробогатов Федор Васильевич

Восприемник
31.01.1897 ст.
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Крестила Семена сына Ивана Тимофеевича Скоробогатова и жены его Феодосии Андреевны в Михаило-Архангельской церкви.
Восприемник
26.10.1897 ст.
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Крестила Анну дочь крестьянина села Коржевка Ивана Михайловича Савельева и жены его Екатерины Дмитриевны в Михаило-Архангельской церкви.
Рождение ребёнка
16.11.1898 ст.

Сын: Скоробогатова Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Скоробогатов Федор Васильевич

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.10.1900 ст.

Дочь: Скоробогатова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Скоробогатов Федор Васильевич

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.07.1902 ст.

Сын: Скоробогатов Сергей Федорович

Отец ребёнка: Скоробогатов Федор Васильевич

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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