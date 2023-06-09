Скоробогатова (Маслова) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Маслов Дмитрий Петрович
Мать: не указана
Восприемник
19.06.1883 ст.
Крестила Петра, сына солдата села Коржевок Тимофея Михайловича Лагунова и жены его Феодоры Петровны в Михаило-Архангельской церкви.
Восприемник
07.08.1883 ст.
Крестила Вассу, дочь крестьянина села Коржевок Михаила Павловича Исаева и жены его Параскевы Александровны в Михаило-Архангельской церкви.
Восприемник
28.06.1887 ст.
Крестила Марфу, дочь крестьянина села Коржевка Ивана Никитовича Бочкарева и жены его Агриппины Гавриловны в Михаило-Архангельской церкви.
Восприемник
15.08.1887 ст.
Крестила Ивана, сына крестьянина села Коржевка Егора Александровича Яшина и жены его Матроны Тимофеевны в Михаило-Архангельской церкви.
Восприемник
20.09.1887 ст.
Крестила Михаила, сына рядового солдата села Коржевка Тимофея Михайловича Лагунова и жены его Феодоры Петровны в Михаило-Архангельской церкви.
Бракосочетание
31.01.1888 ст.
Венчание состоялось в Михаило-Архангельской церкви свидетели со стороны жениха крестьяне села Коржевок: Егор Александрович Яшин и Даниил Данилов Чердаков; свидетели со стороны невесты крестьяне села К... Показать все
Рождение ребёнка
26.01.1889 ст.
Сын: Скоробогатов Василий Федорович
Отец ребёнка: Скоробогатов Федор Васильевич
Восприемник
09.07.1889 ст.
Крестила Михаила, сына запасного рядового солдата Алексея Васильевича Скоробогатова и жены его Екатерина Сергеевны в Михаило-Архангельской церкви.
Восприемник
06.08.1889 ст.
Крестила Евдокию дочь крестьянина села Коржевка Даниила Данииловича Чердакова и жены его Марии Александровны в Михаило-Архангельской церкви.
Восприемник
06.08.1889 ст.
Крестила Евдокию, дочь крестьянина села Коржевка Данила Даниловича Чердакова и жены его Марии Александровны в Михаило-Архангельской церкви.
Восприемник
26.11.1889 ст.
Крестила Георгия сына крестьянина села Коржевка Григория Ивановича Онина и его жены Евдокии Семеновны в Михаило-Архангельской церкве.
Восприемник
02.11.1890 ст.
Крестила Матрону дочь крестьянина села Коржевка Михаила Павловича Исайева и жены его Параскевы Александровны в Михаило-Архангельской церкви.
Восприемник
18.11.1890 ст.
Крестила Екатерину дочь крестьянина Ивана Васильевича Скоробогатова и жены его Евлампии Спиридоновны в Михаило-Архангельской церкви.
Восприемник
19.02.1891 ст.
Крестила Евдокию, дочь запасного рядового солдата села Коржевка Алексея Васильевича Скоробогатова и жены его Екатерины Сергеевны в Михаило-Архангельской церкви.
Восприемник
19.04.1891 ст.
Крестила Анну, дочь крестьянина села Коржевка Петра Яковлевича Лагунова и жены его Анастасии Григорьевны в Михаило-Архангельской церкви.
Восприемник
25.07.1893 ст.
Крестила Василия, сына рядового солдата села Коржевок Алексея Васильевича Скоробогатова и жены его Екатерины Сергеевны в Михаило-Архангельской церкви.
Рождение ребёнка
22.04.1894 ст.
Сын: Скоробогатов Василий Федорович
Отец ребёнка: Скоробогатов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1896 ст.
Сын: Скоробогатов Степан Федорович
Отец ребёнка: Скоробогатов Федор Васильевич
Восприемник
31.01.1897 ст.
Крестила Семена сына Ивана Тимофеевича Скоробогатова и жены его Феодосии Андреевны в Михаило-Архангельской церкви.
Восприемник
26.10.1897 ст.
Крестила Анну дочь крестьянина села Коржевка Ивана Михайловича Савельева и жены его Екатерины Дмитриевны в Михаило-Архангельской церкви.
Рождение ребёнка
16.11.1898 ст.
Сын: Скоробогатова Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Скоробогатов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
06.10.1900 ст.
Дочь: Скоробогатова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Скоробогатов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
04.07.1902 ст.
Сын: Скоробогатов Сергей Федорович
Отец ребёнка: Скоробогатов Федор Васильевич
Смерть
Неизвестно