Маслов Дмитрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маслова Ксения Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Скоробогатова (Маслова) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Восприемник
11.08.1883 ст.
Крестил Флора, сына крестьянина села Коржевок Ивана Никитича Бочкарева и жены его Агрипины Гавриловны в Михаило-Архангельской церкви.
Восприемник
21.08.1883 ст.
Крестил Наталию, дочь крестьянина села Коржевок Петра Ефремовича Яшина жены его Дарьи Андреевны в Михаило-Архангельской церкви.
Смерть
Неизвестно