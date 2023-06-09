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Маслов Дмитрий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маслова Ксения Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Скоробогатова (Маслова) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Восприемник
11.08.1883 ст.
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Крестил Флора, сына крестьянина села Коржевок Ивана Никитича Бочкарева и жены его Агрипины Гавриловны в Михаило-Архангельской церкви.
Восприемник
21.08.1883 ст.
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Крестил Наталию, дочь крестьянина села Коржевок Петра Ефремовича Яшина жены его Дарьи Андреевны в Михаило-Архангельской церкви.
Смерть
Неизвестно

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