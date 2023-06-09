Скоробогатов Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1868 ст.
Отец: Скоробогатов Василий Михайлович
Мать: не указана
Восприемник
27.11.1883 ст.
Крестил Екатерину, дочь билетного солдата села Коржевок Матвея Васильевича Скоробогатова и жены его Анны Степановны в Михаило-Архангельской церкви.
Восприемник
27.01.1885 ст.
Крестил Василия сына крестьянина села Коржевка Якова Ивановича Лагунова и жены его Ксении Васильевны в Михаило-Архангельской церкви.
Восприемник
05.07.1887 ст.
Крестил Степана, сына запасного унтер офицера села Коржевка Ивана Тимофеевича Скоробогатова и жены его Пелагеи Федоровны в Михаило-Архангельской церкви.
Восприемник
20.12.1887 ст.
Крестил Анастасию, дочь Матвея Васильевича Скоробогатова и его жены Анны Стапановны в Михаило-Архангельской церкви.
Бракосочетание
31.01.1888 ст.
Венчание состоялось в Михаило-Архангельской церкви свидетели со стороны жениха крестьяне села Коржевка: Егор Александрович Яшин и Даниил Данилов Чердаков; свидетели со стороны невесты крестьяне села К... Показать все
Рождение ребёнка
26.01.1889 ст.
Сын: Скоробогатов Василий Федорович
Мать ребёнка: Скоробогатова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.04.1894 ст.
Сын: Скоробогатов Василий Федорович
Мать ребёнка: Скоробогатова Анна Дмитриевна
Восприемник
03.07.1894 ст.
Крестил Марфу дочь запасного рядового села Коржевка Степана Ивановича Муркаева и его жены Агрипины Васильевны в Михаило-Архангельской церкви.
Восприемник
18.09.1894 ст.
Крестил Дмитрия сына крестьянина села Коржевка Георгия Александровича Яшина и жены его Матроны Тимофеевны в Михаило-Архангельской церкви.
Восприемник
15.10.1895 ст.
Свидетель на свадьбе Степана Каллистратова Козина, сына умершего крестьянина села Коржевок Каллистрата Васильевича Козина и Анны Дмитриевны Масловой (21) дочери крестьянина села Коржевок Дмитрия Петро... Показать все
Смерть
Неизвестно