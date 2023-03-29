Подшивалин Стефан Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Подшивалин Димитрий Стефанов
Мать ребёнка: Евфимия Захарова
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Подшивалин Герасим Стефанов
Мать ребёнка: Евфимия Захарова
Рождение ребёнка
1839
Сын: Подшивалин Иоанн Стефанов
Мать ребёнка: Евфимия Захарова
Рождение ребёнка
1842
Сын: Подшивалин Тимофей Стефанов
Мать ребёнка: Евфимия Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфимия Захарова
Смерть
Неизвестно