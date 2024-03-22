Подшивалин Димитрий Стефанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: Подшивалин Стефан Иванов
Мать: Евфимия Захарова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Подшивалин Иоанн Димитриев
Мать ребёнка: Анна Леонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подшивалин Федор Димитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Леонова
Смерть
Неизвестно