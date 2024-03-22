Подшивалин Димитрий Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подшивалин Димитрий Стефанов

Место рождения

Озёры, Озеры, Московская область

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Подшивалин Стефан Иванов

Мать: Евфимия Захарова

Озёры, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Подшивалин Иоанн Димитриев

Мать ребёнка: Анна Леонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подшивалин Федор Димитриев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Леонова

Смерть
Неизвестно
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