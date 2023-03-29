Евфимия Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфимия Захарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Подшивалин Димитрий Стефанов

Отец ребёнка: Подшивалин Стефан Иванов

Озёры, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Подшивалин Герасим Стефанов

Отец ребёнка: Подшивалин Стефан Иванов

Озёры, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Подшивалин Иоанн Стефанов

Отец ребёнка: Подшивалин Стефан Иванов

Рождение ребёнка
1842

Сын: Подшивалин Тимофей Стефанов

Отец ребёнка: Подшивалин Стефан Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подшивалин Стефан Иванов

Смерть
Неизвестно
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