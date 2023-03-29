Евфимия Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Подшивалин Димитрий Стефанов
Отец ребёнка: Подшивалин Стефан Иванов
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Подшивалин Герасим Стефанов
Отец ребёнка: Подшивалин Стефан Иванов
Рождение ребёнка
1839
Сын: Подшивалин Иоанн Стефанов
Отец ребёнка: Подшивалин Стефан Иванов
Рождение ребёнка
1842
Сын: Подшивалин Тимофей Стефанов
Отец ребёнка: Подшивалин Стефан Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно