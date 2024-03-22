Подшивалин Герасим Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подшивалин Герасим Стефанов

Место рождения

Озёры, Озеры, Московская область

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Около 1896

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Подшивалин Стефан Иванов

Мать: Евфимия Захарова

Озёры, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Евдокия Никитина

Рождение ребёнка
1866

Сын: Подшивалин Василий Герасимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подшивалин Иван Герасимов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Никитина

Смерть
Около 1896
Озёры, Озеры, Московская область
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