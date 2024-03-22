Подшивалин Герасим Стефанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиОколо 1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: Подшивалин Стефан Иванов
Мать: Евфимия Захарова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
1866
Сын: Подшивалин Василий Герасимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подшивалин Иван Герасимов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Никитина
Смерть
Около 1896